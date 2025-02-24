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В России зарубежное вино за год подорожало на 40%

«Ъ»: в России импортное вино подорожало на 40% за год
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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

В России импортное вино с февраля 2024 по февраль 2025-го подорожало примерно на 40%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Fort.

В связи с повышением цен на импортную продукцию из «недружественных» стран, ростом акцизов и проблемами с трансграничными платежами, в России почти нет зарубежных вин дешевле 1 тысячи рублей за бутылку, говорится в публикации.

По данным «Ъ», российские импортеры увеличивают поставки продукции из тех стран, в отношении которых не действуют заградительные пошлины: Чили, Аргентина, ЮАР, Греция, Сирия, Турция и Кипр и ряд других.

Кроме того, дистрибьюторы получили уведомления о том, что некоторые российские производители увеличат цены на 9–12%. Причинами называют повышение акцизов, трудности в ремонте импортного оборудования, прошлогодний неурожай винограда, а также снижение конкуренции.

Аналитики подчеркивают, что российские вина закономерно дорожают, поскольку импортные альтернативы практически отсутствуют. По их мнению, это будет способствовать «сжатию рынка» и переориентации потребителей на более доступные виды алкоголя.

20 февраля стало известно, что экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше относительно аналогичного месяца годом ранее, когда объем поставок составлял 5 тысяч тонн. За отчетный период Грузия поставила вина в Россию на $6,9 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в январе 2024 года ($13,3 млн).

Ранее в России назвали лучшие отечественные вина.

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