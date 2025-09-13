Россия сократила закупки иностранного пива почти вдвое

Китай стал лидером по поставкам пива в Россию в первом полугодии 2025 года

В период с января по июнь 2025 года Россия сократила закупки пива из-за рубежа почти в два раза, при этом основным поставщиком напитка стал Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Китай увеличил экспорт в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, до $18 млн. Германия уменьшила поставки в 5,5 раза, до $9 млн, и заняла третье место среди поставщиков. На втором месте оказалась Чехия, чьи поставки снизились в 1,9 раза, до $10 млн.

Также Россия импортировала пиво из Литвы (снижение в 2,2 раза, до $6,7 млн), Армении (рост почти в девять раз, до $5,2 млн), Латвии ($5,1 млн), Казахстана ($5 млн), Польши ($4,33 млн), Бельгии ($4,32 млн) и Нидерландов ($1,3 млн).

За первое полугодие российские компании ввезли иностранного пива на $72,1 млн, что на 47,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($137,1 млн). В основном упал экспорт из недружественных стран в связи с повышением пошлин на импорт этого напитка.

До этого стало известно, что правительство России повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря текущего года солодового пива и сидра из недружественных стран. Например, пошлина на пиво увеличена до €1,5 за литр с €1.

Ранее сообщалось, что в России зарубежное вино за год подорожало на 40%.