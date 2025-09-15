На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европейском центральном банке опровергли слухи о дьяволе на банкнотах евро

ЕЦБ: на купюре достоинством €50 не был изображен дьявол
Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

На купюре номиналом €50 не изображен дьявол. Об этом заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ), передает РИА Новости.

В июле депутаты Европарламента поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Позднее в социальных сетях распространились видеоролики, в которых утверждалось, что купюра в €50 свидетельствует о приходе дьявола в Болгарию. Якобы, если сложить купюру определенным образом и поднести к зеркалу, можно увидеть рогатое чудовище.

В ЕЦБ подчеркнули, что дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме «эпохи и стили». На лицевой стороне купюр обеих серий изображены окна и двери, на другой стороны — мосты, символизирующие общение между народами Европы.

В банке подчеркнули, что другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну.

В нескольких городах Болгарии 13 и 14 сентября прошли массовые митинги против введения в оборот евро. Протестующие призывали к отставке правительства.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.

