Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продал долю в своей компании по управлению недвижимостью за $120 млн, чтобы предотвратить возможные конфликты интересов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что портфель The Witkoff Group LLC включает объекты элитной недвижимости в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. Компания была одним из шести активов Уиткоффа, а ее стоимость превышала $50 млн. Согласно финансовой декларации, чиновник избавился от The Witkoff Group LLC «в рамках планирования отчуждения активов». В документе задекларированы активы Уиткоффа на общую сумму свыше $350 млн.

Согласно документу, у него также есть счет в банке, квартира в Нью-Йорке и доли в компаниях SpaceX, Cisco Systems Inc., Reddit Inc. и Uber Technologies Inc. Конфликт интересов мог быть связан и с криптовалютной компанией World Liberty Financial. Долю в ней имеет не только Уиткофф, но и его сыновья и дети президента США Дональда Трампа.

Уиткофф не имеет дипломатического образования и опыта государственной службы. До прихода в администрацию Трампа он занимался юридической практикой и девелоперскими проектами. Несмотря на репутацию «жесткого переговорщика», его стиль вызывает сомнения у дипломатов и экспертов по внешней политике.

Ранее Уиткофф нарушил протокол в Москве.