«Он исходит из того, что можно договориться». В Белом доме не все довольны работой Уиткоффа

NYP: в Белом доме недовольны переговорами Уиткоффа с Россией и Ираном

Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками.

В администрации Дональда Трампа усиливается недовольство спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, который ведет переговоры с Россией и Ираном. Его действия на обоих направлениях — от неформальных контактов с Москвой до безуспешных инициатив в отношении Тегерана — вызывают обеспокоенность в Белом доме и среди союзников США, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Россия: неформальные контакты и нарушение протоколов

По словам собеседников NYP из окружения Трампа, Стив Уиткофф проводит переговоры с российской стороной, нарушая устоявшиеся дипломатические протоколы. Он неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным без сопровождения специалистов Госдепартамента, представителей военных структур и официальных переводчиков, а иногда даже прибегал к услугам кремлевских переводчиков.

На последней встрече с Путиным 25 апреля Уиткофф приветствовал российского президента как давнего знакомого.

Со стороны Москвы во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

close Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Любой, кто ведет переговоры с Путиным, нуждается в команде опытных специалистов по России», — отметил Джон Харди, руководитель российской программы в Foundation for Defense of Democracies. По его мнению, действия Уиткоффа ограничивают способность США учитывать нюансы российской позиции и повышают риск стратегических ошибок.

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Украинский вектор: конкуренция посланников

Первоначально за переговоры с Россией и Украиной отвечал генерал Кит Келлог, назначенный специальным посланником президента США в январе. Однако уже в марте его мандат был ограничен только Украиной, а полномочия по линии России были переданы Уиткоффу, который стал посланником с особыми полномочиями.

По мнению наблюдателей, это решение привело к расхождению в дипломатических подходах.

Келлог добился предварительного согласия Киева на проект мирного соглашения, включающего договоренности по вопросам природных ресурсов. Однако, как отмечает NYP, предложения Келлога были фактически нивелированы, когда Уиткофф передал Трампу позицию Москвы с требованием признания Крыма.

«Проблема в том, что Уиткофф, имея более прямой доступ к Трампу, доносит ему точку зрения Кремля, при этом почти не контактируя с украинской стороной», — считает Харди.

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Ближний Восток: безрезультатные переговоры

Помимо российского направления, Уиткофф продолжает выполнять функции посланника по Ближнему Востоку. Он курирует переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также пытается продвинуть новый ядерный договор с Ираном.

В марте в ходе переговоров в Катаре Уиткофф полагал, что достиг договоренности с ХАМАС о продлении перемирия. Однако спустя два дня группировка изменила условия. Перемирие сорвалось, а сам Уиткофф признал в эфире Fox News: «Возможно, меня обманули».

Некоторые эксперты указывают, что Уиткофф недооценивает идеологическую природу таких режимов, как иранский или палестинский.

«Он исходит из предположения, что с ними можно договориться, апеллируя к логике выживания. Это опасная ошибка», — считает Шири Файн-Гроссман, экс-глава управления региональной политики в Совете нацбезопасности Израиля.

Попытки Уиткоффа договориться с Ираном по его ядерной программе также не дали результата. По словам эксперта Института национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитриновича, «иранский трек слишком сложен, чтобы один человек мог его вести без профессиональной поддержки». Он добавил, что Иран традиционно использует переговоры для затягивания процесса и достижения долгосрочных целей.

Девелопер, а не дипломат

Стив Уиткофф не имеет дипломатического образования и опыта государственной службы. До прихода в администрацию Трампа он занимался юридической практикой и девелоперскими проектами.

Несмотря на репутацию «жесткого переговорщика», его стиль вызывает сомнения у дипломатов и экспертов по внешней политике.

«Он приятный человек, но абсолютно не готов к таким переговорам, — заявил один из бывших чиновников администрации Трампа. — Он не должен заниматься этим в одиночку».