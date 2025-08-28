На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Уиткофф нарушил протокол в Москве, в итоге записей предложений Путина нет

Reuters: Уиткофф пришел на встречу с Путиным без стенографиста
Gavriil Grigorov/Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил стандартный протокол в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 августа, он пришел в Кремль без стенографиста, в итоге Вашингтон остался без записи конкретных предложений Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Уиткофф, магнат недвижимости, не имеющий опыта работы в дипломатии, нарушил стандартный протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента и, таким образом, остался без записи конкретных предложений Путина», — говорится в сообщении издания.

В итоге, как отмечается в материале, источники сообщили, что Уиткофф во время телефонного разговора с несколькими европейскими лидерами 7 августа дал понять, что «Путин готов уйти из украинских областей Запорожья и Херсона в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск».

Однако на следующий день в ходе телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по национальной безопасности, посол уже заявил, что «Путин на самом деле не предлагал уйти с двух рассматриваемых территорий».

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назначил нового посла в США.

Переговоры о мире на Украине
