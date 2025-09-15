Стало известно, сколько стоит путевка в Китай для россиян

Путевка в Китай на неделю обойдется россиянам в сумму до 124 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«В условиях укрепления российско-китайских отношений и введения безвизового режима интерес российских граждан к поездкам в КНР значительно возрос. Что касается стоимости путевок, то бюджетные туры на остров Хайнань с вылетом из Москвы начинаются от 60 тыс. рублей на человека за недельный тур, включая перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Более комфортабельные варианты в четырехзвездочных отелях Пекина или Шанхая обойдутся примерно в 80–85 тыс. рублей за человека при аналогичной продолжительности», — отметил экономист.

По его словам, стоимость авиабилетов варьируется в зависимости от города вылета и сезона. Мосягин уточнил, что перелет из Москвы в Пекин туда и обратно на прямых рейсах составляет около 38,7 тыс. рублей, в то время как из городов Дальнего Востока — например, из Иркутска — можно долететь дешевле, примерно за 30 тыс. рублей.

15 сентября начинается безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток.

