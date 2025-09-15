Россиян предупредили о «пузыре» на рынке недвижимости

В России сохраняется критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем. В отдельных регионах он достигает 80%, сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик и бизнес эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, это чревато «пузырем» на рынке недвижимости и обвалом цен.

«Льготные ипотечные программы стимулируют спрос на новостройки, что позволяет застройщикам завышать цены. В то же время высокий уровень ключевой ставки ЦБ (18% в сентябре 2025 года) фактически ограничивает доступность ипотеки на вторичном рынке. В результате цены на новостройки значительно оторвались от реальных доходов населения.

Разрыв цен варьируется в зависимости от региона. В Центральной России он достигает 80%, на Северо-Западе — около 57%. На Северном Кавказе разница минимальна — около 12%, что связано с особенностями локального рынка», — отметил Трепольский.

Он предупредил, что ситуация несет ряд угроз: формирование «пузыря» на рынке новостроек и риск обвала цен, снижение ликвидности вторичного рынка, ограниченная доступность жилья для широких слоев населения, перекос инвестиционных потоков в пользу новостроек и рост социальной напряженности.

В 2025–2026 годах номинальный рост цен в обоих сегментах будет примерно соответствовать уровню инфляции (около 4% в год), спрогнозировал аналитик. По его словам, абсолютный разрыв в стоимости «квадрата» на первичном и вторичном рынке продолжит увеличиваться.

Трепольский считает необходимым постепенно сворачивать льготные ипотечные программы, разработать меры поддержки вторичного рынка и развивать сегмент арендного жилья. Аналитик допустил, что ключевая ставка ЦБ снизится до 10–12% лишь к концу 2026 года, что позволит частично восстановить баланс.

