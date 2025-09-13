В России с начала года произвели меньше стали

С января по август производство стали в РФ уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает РИА Новости.

По данным компании из области черной металлургии «Корпорация Чермет», до осени Россия произвела 45,6 млн т стали. Уточняется, что выпуск проката (продукции, получаемой на прокатных станах путем прокатки) сократился на 5,4% до 40 млн т, чугуна — на 1,7 до 33,8 млн т, а стальных труб — на 13,5% до 7,3 млн т. Кроме того, в России выпустили на 6,4% меньше валового сухого кокса (15,1 млн т). Зато железной руды в стране за восемь месяцев добыли на 2,5% больше (72,2 млн т).

В июле стало известно, что показатели ПАО (публичного акционерного общества) «Магнитогорский металлургический комбинат» в первом полугодии 2025-го снизились. Выплавка стали сократилась на 18,2% год к году и составила 5,19 млн т. А продажи металлопродукции в целом упали на 14,9% до 4,9 млн т.

