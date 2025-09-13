На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России с начала года произвели меньше стали

Производство стали в России уменьшилось в январе-августе на 5,4%
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

С января по август производство стали в РФ уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает РИА Новости.

По данным компании из области черной металлургии «Корпорация Чермет», до осени Россия произвела 45,6 млн т стали. Уточняется, что выпуск проката (продукции, получаемой на прокатных станах путем прокатки) сократился на 5,4% до 40 млн т, чугуна — на 1,7 до 33,8 млн т, а стальных труб — на 13,5% до 7,3 млн т. Кроме того, в России выпустили на 6,4% меньше валового сухого кокса (15,1 млн т). Зато железной руды в стране за восемь месяцев добыли на 2,5% больше (72,2 млн т).

В июле стало известно, что показатели ПАО (публичного акционерного общества) «Магнитогорский металлургический комбинат» в первом полугодии 2025-го снизились. Выплавка стали сократилась на 18,2% год к году и составила 5,19 млн т. А продажи металлопродукции в целом упали на 14,9% до 4,9 млн т.

Ранее Путин назвал хитрюгой работника металлургического комбината.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами