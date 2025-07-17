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ММК за шесть месяцев 2025 года года снизил выплавку стали

ММК сообщил о падении выпуска стали и продаж металлопродукции в первом полугодии
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Производственные показатели ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) продемонстрировали значительное снижение в первом полугодии 2024 года. По данным операционных результатов, опубликованных компанией, выплавка стали сократилась на 18,2% в годовом сопоставлении, составив 5,19 миллиона тонн.

Параллельно выплавка чугуна уменьшилась на 8,8%, до 4,6 миллиона тонн, а продажи металлопродукции в целом упали на 14,9%, достигнув 4,9 миллиона тонн. Продажи премиальной продукции снизились еще заметнее – на 18,1%.

Компания назвала несколько ключевых причин этого спада. Основными факторами для производства стали стали замедление деловой активности внутри России, вызванное высокими кредитными ставками для бизнеса, и неблагоприятная рыночная конъюнктура в Турции. Ситуацию с продажами объяснили неблагоприятной конъюнктурой на российском рынке, сформированной под влиянием макроэкономических факторов. Дополнительное негативное влияние на все показатели оказало проведение капитальных ремонтов в прокатном переделе предприятия.

Отдельно в отчете отмечено, что во втором квартале текущего года наблюдалось некоторое улучшение ситуации: показатели по производству и продажам стали и чугуна были выше, чем в первом квартале, который компания охарактеризовала как провальный.

16 июля президент России Владимир Путин посетил Магнитогорск. В ходе визита глава государства уже успел осмотреть недавно открывшийся цех коксования, который вышел на полную мощность.

Ранее Путин назвал хитрюгой работника ММК.

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