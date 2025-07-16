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Путин назвал хитрюгой работника Магнитогорского металлургического комбината

Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой после вопроса о программе «Молодая семья»

Президент России Владимир Путин назвал «хитрюгой» работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка.

Сотрудник предприятия рассказал российскому лидеру о том, что недавно женился, но молодая семья решила отложить рождение ребенка из-за отсутствия жилья. Глава государства отметил, что решение отложить появление на свет первого ребенка является ошибкой.

Тогда работник ММК ответил, что его семья не может получить льготную программу и поделился, что ему с супругой хотелось бы, чтобы ребенок появился уже в собственном жилье. Мужчина обратился к главе государства с вопросом, есть ли возможность изменить программу «Молодая семья», чтобы льготная ипотека выдавалась молодым парам авансом.

«Хитрюга», — пошутил в ответ президент.

Также Путин заявил, что тех мер поддержки, которые сейчас работают, все равно недостаточно. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки рождаемости, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. Глава государства добавил, что в жизни не может быть большего счастья, чем дети, поскольку в них весь смысл жизни.

Ранее Путин раскрыл главные развлечения своего детства.

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