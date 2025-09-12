Центробанк объяснил снижение ключевой ставки до 17%

Инфляционные ожидания россиян остаются высокими, и их уровень в последние месяцы существенно не изменился. Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ.

«В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — говорится в сообщении.

Таким образом в ЦБ объяснили решение снизить ключевую ставку на 1%.

Кроме того Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года.

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

Сообщалось также, что Центральный банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека.

Ранее сообщалось, что Центробанк может ввести лимит на выпуск банковских карт.