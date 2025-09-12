На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк РФ сохранил прогноз по снижению инфляции

ЦБ РФ сохранил прогноз о снижении инфляции до 6-7%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что инфляция в России вернется к 4% в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем.

В обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации» отмечается, что годовая инфляция в стране по состоянию на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. Глава кабмина отметил, что снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Ранее экономист дал прогноз, как рубль поведет себя этой осенью.

