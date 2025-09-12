Центробанк РФ сохранил прогноз по снижению инфляции

Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что инфляция в России вернется к 4% в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем.

В обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации» отмечается, что годовая инфляция в стране по состоянию на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее.



До этого премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. Глава кабмина отметил, что снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

