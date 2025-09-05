Центробанк может ввести лимит на выпуск банковских карт

Центральный банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека. Об этом в кулуарах ВЭФ заявил журналистам статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов, передает РИА Новости.

«Это важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал он, комментируя инициативу российского кабмина разрешить россиянам иметь не более десяти банковских карт на человека.

Зампред ЦБ отметил, что такой лимит не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг.

В августе в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек.

В кабмине объяснили это борьбой с дропперами (посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки). Введение такого лимита упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, добавили в правительстве.

Ранее в России оценили лимит в 10 банковских карт на человека.