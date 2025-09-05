На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Центробанк может ввести лимит на выпуск банковских карт

ЦБ РФ поддерживает идею ограничить количество банковских карт до 10 на человека
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека. Об этом в кулуарах ВЭФ заявил журналистам статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов, передает РИА Новости.

«Это важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал он, комментируя инициативу российского кабмина разрешить россиянам иметь не более десяти банковских карт на человека.

Зампред ЦБ отметил, что такой лимит не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг.

В августе в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек.

В кабмине объяснили это борьбой с дропперами (посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки). Введение такого лимита упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, добавили в правительстве.

Ранее в России оценили лимит в 10 банковских карт на человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами