На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли должности самых высокооплачиваемых специалистов

Авито: тестировщики в РФ стали лидерами по зарплате среди офисных специалистов
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами прошедшим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

В публикации говорится, что их средний заработок составляет порядка 129 тыс. рублей.

«Средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 129 079 рублей в месяц за полный рабочий день», — отметили специалисты.

Исследователи объяснили, что тестировщики занимаются поиском неисправностей в программном обеспечении, проверяют функционал, безопасность и удобство продукта, однако их фактический заработок зависит от уровня и опыта работы.

Второе место в рейтинге самых оплачиваемых профессий возглавили инженеры, которые летом могли рассчитывать в среднем на 105,5 тысячи в месяц. Замыкают тройку лидеров технологи — их средняя предлагаемая зарплата составила 97,2 тысячи в месяц.

Если рассматривать уровень зарплаты в разрезе регионов, то больше всего соискателям платят в Ямало-Ненецком автономном округе, на втором месте оказалась Москва, тройку лидеров замкнула Сахалинская область.

До этого стало известно, что зарплаты в строительной отрасли по некоторым направлениям выросли на 45% за год. При этом сильнее всего вырос заработок брокеров по недвижимости — на 45%, до 179 тыс. рублей в среднем.

Ранее в Москве зафиксировали всплеск вакансий со срочным выходом на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами