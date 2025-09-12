В России раскрыли должности самых высокооплачиваемых специалистов

Тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами прошедшим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

В публикации говорится, что их средний заработок составляет порядка 129 тыс. рублей.

«Средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 129 079 рублей в месяц за полный рабочий день», — отметили специалисты.

Исследователи объяснили, что тестировщики занимаются поиском неисправностей в программном обеспечении, проверяют функционал, безопасность и удобство продукта, однако их фактический заработок зависит от уровня и опыта работы.

Второе место в рейтинге самых оплачиваемых профессий возглавили инженеры, которые летом могли рассчитывать в среднем на 105,5 тысячи в месяц. Замыкают тройку лидеров технологи — их средняя предлагаемая зарплата составила 97,2 тысячи в месяц.

Если рассматривать уровень зарплаты в разрезе регионов, то больше всего соискателям платят в Ямало-Ненецком автономном округе, на втором месте оказалась Москва, тройку лидеров замкнула Сахалинская область.

До этого стало известно, что зарплаты в строительной отрасли по некоторым направлениям выросли на 45% за год. При этом сильнее всего вырос заработок брокеров по недвижимости — на 45%, до 179 тыс. рублей в среднем.

Ранее в Москве зафиксировали всплеск вакансий со срочным выходом на работу.