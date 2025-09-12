Зарплаты российских строителей резко выросли

HeadHunter: зарплаты в строительной отрасли России выросли почти на 50% за год

Зарплаты в строительной отрасли по некоторым направлениям выросли на 45% за год. Такие результаты показало совместное исследование портала hh.ru и федерального девелопера ГК «Развитие», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Сильнее всего вырос заработок брокеров по недвижимости — на 45%, до 179 тыс. рублей в среднем. Среди рабочих специальностей лидируют маляры — их доходы увеличились до 119 тыс. рублей (+38%).

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова пояснила, что это говорит о перегреве в риелторском сегменте и одновременно подчеркивает дефицит рабочих рук.

«Гиперспрос на кадры, характерный для 2023—2024 годов, сейчас активно спадает. Отбор становится навыкоцентричным, что делает борьбу за работников более сложной. Теперь недостаточно просто предложить высокую зарплату. HR-специалисты действуют продуманнее: на первый план выходят системы бонусов, мотивации и внутренние бенефиты, поскольку вечно повышать оклады невозможно», — отметила Игнатова.

Эту новую реальность на рынке труда показывает разрыв между ожидаемой и фактической зарплатой у разных специалистов. Заметнее он у инженеров по эксплуатации: в среднем они получают 89 тыс. рублей, что ниже желаемых 122 тыс. Маляры же находятся в противоположной ситуации: рассчитывают эти специалисты в среднем на 92 тыс. рублей, в то время как получают 119 тыс.

В исследовании говорится, что острее всего в строительной отрасли сейчас не хватает сантехников, маляров и электромонтажников: на каждую вакансию в среднем приходится всего по два резюме. Среди офисных специалистов не хватает инженеров-сметчиков — на одно объявление от работодателя откликается лишь четыре кандидата. Также рынок нуждается в инженерах-проектировщиках — на открытую позицию претендует порядка пяти соискателей. Самой профицитной профессией является брокер по недвижимости — в среднем на одну вакансию приходится 35 резюме. Также есть переизбыток кандидатов среди дизайнеров (22 резюме на вакансию) и руководителей строительных проектов (20).

