В Москве зафиксировали всплеск вакансий со срочным выходом на работу

Компании в Москве значительно нарастили спрос на линейный персонал, размещая срочные вакансии. По данным исследования от HR-эксперта Антона Платонова и HRtech-компании «Поток», в марте 2025 года было открыто более 3 380 таких вакансий — это на 62% больше, чем в марте прошлого года. Рост объясняется как усилением сезонного фактора, так и растущей конкуренцией за рабочие руки в условиях кадрового дефицита.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Топ-3 отраслей по срочному найму линейного персонала в Москве: ретейл и e-commerce — 24% всех срочных вакансий; логистика и склады — 21%; строительство и ЖКХ — 18%.

Наиболее востребованы менеджеры пунктов выдачи, сканировщики заказов, упаковщики косметики и парфюмерии (ретейл и e-commerce); курьеры, грузчики, кладовщики (логистика); слесари-сантехники, разнорабочие, монтажники (строительство и ЖКХ). Кроме того, производственные предприятия (15% вакансий) активно ищут сборщиков и упаковщиков продукции. В сфере услуг и HoReCa (12%) растет потребность в уборщиках, массажистах и младшем административном персонале.

Анализ показал, что: 68% срочных вакансий предполагают полную занятость — стабильные позиции с фиксированным графиком; 23% — частичная занятость: подработки с гибким графиком, актуальные для складов, курьеров и ретейла; 9% — проектная занятость: временные работы на стройках, производствах и сезонных объектах.

По данным HRtech-компании «Поток», ключевой причиной роста числа срочных вакансий в Москве является сезонность: увеличивается спрос на товары для летнего сезона, что требует дополнительных рук для работы в доставке и в пунктах выдачи товаров; в строительстве активизируются работы после зимнего простоя; в производстве стартует выпуск летних коллекций. Сложности с наймом специалистов в данных сферах связаны с низкой зарплатой и временным характером работы, что снижает интерес со стороны соискателей, а также с плохой адаптацией и слабой вовлеченностью.

«Высокая текучесть кадров обусловлена тем, что соискатели выбирают работу исходя из размера зарплаты и меняют ее как только видят лучшее предложение. Однако часть персонала можно удержать, если компании займутся программами адаптации, нематериальной мотивации и будут собирать от сотрудников обратную связь», — комментирует Сергей Ахметов, генеральный директор HRTech-компании «Поток».

Рекрутеры, занятые срочным поиском специалистов, часто вынуждены откладывать ключевые задачи, такие как адаптация новичков и мониторинг вовлеченности. Это приводит к порочному кругу: постоянная текучесть кадров увеличивает затраты и снижает эффективность HR-процессов. Особенно остро эта проблема проявляется при найме временного персонала, например курьеров или работников пунктов выдачи, где высокая текучесть становится нормой.

«Рост числа срочных вакансий в Москве отражает системные проблемы: работодатели не готовы к сезонным колебаниям спроса и часто пытаются закрыть оперативные задачи за счет краткосрочного найма. Но быстро нанятый сотрудник не равно эффективно работающий. Решать проблему нужно глубже: компании, которые заранее прогнозируют кадровые потребности и используют автоматизированные инструменты для подбора и адаптации персонала, снижают издержки на срочный рекрутинг и повышают эффективность бизнеса», — делится Антон Платонов, HR-эксперт и владелец ТГ-канала «Эй, HR!».

«Помочь в срочном подборе могут роботы, чат-боты и системы для рекрутинга, которые берут на себя рутину, например приглашение на интервью и оформление документов», — отмечает Сергей Ахметов, генеральный директор компании «Поток».

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