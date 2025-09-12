На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония освободила от потолка цен нефть с проекта «Сахалин-2»

МИД Японии: нефть с «Сахалина-2» освобождена от потолка цен
Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство Японии приняло решение освободить нефть с проекта «Сахалин-2» от ранее сниженного потолка цен. Об этом сообщили на сайте японского министерства иностранных дел.

«С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2», освобождается от действия этой меры», — говорится в разъяснениях относительно механизма ограничений.

Поставки нефти с «Сахалина-2» связаны с газовыми контрактами. Япония в рамках договоренности получает около 9% всего объема сжиженного природного газа (СПГ), добытого в рамках проекта.

До этого в МИД Японии сообщили, что власти страны снизят потолок цен на российскую нефть. С 12 сентября предельная стоимость сырья опустится с $60 до $47,6 за баррель. При этом мера будет распространяться на поставки сырой нефти из России, договоренности по которым были достигнуты 12 сентября или позже.

Ранее в Японии призвали возобновить контакты с Россией.

