Япония снизит потолок цен на российскую нефть

Япония снизит предельную цену на нефть из России с $60 до $47,6

Правительство Японии приняло решение снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Об этом сообщили на сайте японского министерства иностранных дел.

«С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с $60 за баррель до $47,6 за баррель», — говорится в сообщении.

В МИД Японии уточнили, что мера будет распространяться на поставки сырой нефти из России, договоренности по которым были достигнуты 12 сентября или позже. При этом импорт сырья по контрактам, заключенным до 12 сентября, будет проходить по прежней предельной цене.

Несколькими часами ранее Новая Зеландия также снизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6. Кроме того, страна ввела санкции против 11 физических и восьми юридических лиц, включая «российские субъекты, участвующие в поставках и применении химического оружия, распространении дезинформации и альтернативных платежных систем (криптовалют), позволяющих уклоняться от санкций».

Ранее Канада снизила потолок цен на российскую нефть.