В Японии призвали возобновить контакты с Россией

The Mainichi: Японии желательно наладить отношения с Россией ради газа и рыбы
Японской стороне желательно наладить отношения с Россией. Об этом пишет японская газета The Mainichi.

«Россия остается соседней страной, с ней нельзя разорвать связи. <...> Желательно наладить с ней отношения, чтобы мы могли обсуждать такие вопросы, как импорт российского природного газа и рыбный промысел», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, на данный момент крупные державы, среди которых Китай, США и Россия, продолжают игнорировать «международные нормы». Журналист отметил, что Япония должна отдать приоритеты малым странам для восстановления международного порядка, основанного на правилах.

До этого сообщалось, что Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экспорт угля из России в Японию в июле также вырос на 286%. При этом Япония не закупала российскую нефть, за исключением объемов с проекта «Сахалин-2».

Ранее стало известно, что Япония и США проведут учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности.

