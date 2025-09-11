Россиянам напомнили об уведомлениях о размере будущей пенсии

Социальный фонд России информирует граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Мужчины 45 лет и женщины 40 лет получают от фонда соответствующие уведомления в личный кабинет на портале «Госуслуги», сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что более 50 млн россиян или свыше трети населения уже получили такие уведомления.

«Далее такое информирование осуществляется один раз в три года. Для получения этих сведений застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в единой системе идентификации и аутентификации. Застрахованные лица, не зарегистрированные в ЕСИА, имеют право по своим обращениям получать в органах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости», — отметил экономист.

По его словам, эти сведения включают ФИО человека, дату рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, данные об общей продолжительности периодов трудовой и иной деятельности, включаемых в страховой стаж. Также в список входят сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), информация об условиях приобретения права на страховую пенсию по старости, сведения о стоимости ИПК и о предполагаемом размере страховой пенсии по старости на дату информирования.

Балынин уверен, что проактивные уведомления о сформированных пенсионных правах имеют огромную пользу для граждан, так как им становится понятнее механизм определения размера страховой пенсии по старости. Экономист добавил, что уведомления начинают приходить за 20 лет до назначения пенсии, и у граждан появляется объективная возможность заблаговременно изменить свою пенсионную стратегию для увеличения последующих выплат.

Балынин напомнил, что информацию о сформированных ИПК и страховом стаже абсолютно каждый гражданин может посмотреть, не выходя из дома. Например, это очень удобно сделать на портале «Госуслуги», заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в пункте «Пенсии, пособия» (верхнее меню навигации на портале).

По данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тыс. рублей.

