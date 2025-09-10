Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

МЭР: инфляция в России по состоянию на 8 сентября составила 8,1%

Годовая инфляция в России по состоянию на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Минэкономразвития уточнило оценку годовой инфляции на 1 сентября с учетом опубликованных Росстатом данных за август. Показатель составил 8,11% вместо ранее озвученных 8,28%.

Согласно обзору, за период с 2 по 8 сентября продовольственные товары подорожали в среднем на 0,06%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,99%, тогда как цены на остальные продукты выросли на 0,24%.

В сегменте непродовольственных товаров за неделю зафиксирован рост цен на 0,21%, в сфере услуг — на 0,06%.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. Глава кабмина отметил, что снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

