Экономист дал прогноз, как рубль поведет себя этой осенью

Экономист Диашов: доллар этой осенью будет стоит около 85 рублей

Председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в беседе с РИАМО представил три возможных сценария того, как поведет себя рубль этой осенью.

Согласно базовому сценарию, вероятность которого эксперт оценивает в 60%, доллар будет стоить 85-95 рублей. Этот вариант предполагает сохранение геополитической напряженности, умеренно высокую инфляцию, постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и цену на нефть в коридоре $65-75 за баррель.

Оптимистичный сценарий (вероятность 20%) предполагает укрепление курса до 75-80 рублей за доллар. Для этого потребуется стабилизация геополитической обстановки, контролируемая инфляция, цены на нефть выше $80 и умеренная денежно-кредитная политика ЦБ.

Пессимистичный сценарий (вероятность 20%) — ослабление российской валюты до уровня выше 100 рублей за доллар. Такой исход возможен при сочетании следующих факторов: снижение цены на нефть ниже $60, введение новых санкций против РФ, а также сохранение высокой ключевой ставки и ускорение инфляции.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин до этого говорил, что для российских семей, получающих доход и несущих расходы преимущественно в рублях, оптимально держать в валютных инструментах 30-40% накоплений.

Доллар, как и евро, сохраняет высокую инфраструктурную токсичность, поэтому эксперт посоветовал отдавать предпочтение дружественному юаню и юаневым инструментам (вклады, облигации российских компаний в китайской валюте). Также с задачей валютной диверсификации помогут справиться замещающие облигации, отметил он.

