На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист дал прогноз, как рубль поведет себя этой осенью

Экономист Диашов: доллар этой осенью будет стоит около 85 рублей
true
true
true
close
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в беседе с РИАМО представил три возможных сценария того, как поведет себя рубль этой осенью.

Согласно базовому сценарию, вероятность которого эксперт оценивает в 60%, доллар будет стоить 85-95 рублей. Этот вариант предполагает сохранение геополитической напряженности, умеренно высокую инфляцию, постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и цену на нефть в коридоре $65-75 за баррель.

Оптимистичный сценарий (вероятность 20%) предполагает укрепление курса до 75-80 рублей за доллар. Для этого потребуется стабилизация геополитической обстановки, контролируемая инфляция, цены на нефть выше $80 и умеренная денежно-кредитная политика ЦБ.

Пессимистичный сценарий (вероятность 20%) — ослабление российской валюты до уровня выше 100 рублей за доллар. Такой исход возможен при сочетании следующих факторов: снижение цены на нефть ниже $60, введение новых санкций против РФ, а также сохранение высокой ключевой ставки и ускорение инфляции.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин до этого говорил, что для российских семей, получающих доход и несущих расходы преимущественно в рублях, оптимально держать в валютных инструментах 30-40% накоплений.

Доллар, как и евро, сохраняет высокую инфраструктурную токсичность, поэтому эксперт посоветовал отдавать предпочтение дружественному юаню и юаневым инструментам (вклады, облигации российских компаний в китайской валюте). Также с задачей валютной диверсификации помогут справиться замещающие облигации, отметил он.

Ранее в Минфине назвали россиянам лучший инструмент для вложения денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами