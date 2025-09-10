Мишустин заявил о замедлении роста цен в России

Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен, позволили добиться постепенного замедления ее динамики», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку. По его словам, правительство ведет активную работу по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста. Основное внимание уделяется контролю над инфляцией и обеспечению макроэкономической стабильности.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ заявил, что ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет «захлестывать». Он также отметил необходимость обеспечить мягкую «посадку» российской экономики.

