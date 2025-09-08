На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о зависимости российской экономики от экспорта

Экономист Головнин: РФ стала меньше зависеть от внешней торговли
Shutterstock/FOTODOM

Директор Института экономики РАН Михаил Головнин в интервью РИА Новости заявил, что Российская Федерация стала меньше зависеть от внешней торговли.

«Доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов», — поделился Головнин.

По его словам, в этом ведущую роль сыграла активная внутренняя экономическая политика.

5 сентября президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России удастся снизить инфляцию, сохранив достаточные темпы роста экономики.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что этой осенью отдельные продукты, в частности овощи и зерно, в российских магазинах вырастут в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. При этом он отметил, что резкого скачка цен из-за низкого урожая наблюдаться не будет. По словам экономиста, в среднем ожидается хороший урожай, который сможет покрыть нужды внутреннего рынка. Он считает, что потребности населения будут закрыты с запасом на случай роста потребления, и при грамотном обращении с импортом на рынке не будет никаких проблем.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще экономить на фоне роста цен на продукты.

