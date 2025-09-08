Пекари из Тулы решили закрепить название «Тульский пряник» за своим регионом

Пекари из Тулы подали в Роспатент заявку на регистрацию «Тульского пряника»

Производители из Тулы подали в Роспатент заявку на регистрацию наименования «Тульский пряник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В случае одобрения, право использовать это название получат только кондитеры, чья продукция произведена в Туле. Остальным производителям подобных изделий придётся использовать иные наименования для своей продукции.

Данная инициатива аналогична практике защиты наименований по географическому признаку, как это произошло с французским шампанским, которое может производиться только в провинции Шампань.

В июле в России утвердили официальную родину фольклорного персонажа Ивана-царевича — ею стал город Киров. Соответствующий знак был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Кроме того, был зарегистрирован знак «3D Вятское царство». Оба знака бизнесмены смогут использовать для продвижения продукции по согласованию с властями региона.

Ранее Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Привет, Андрей!».