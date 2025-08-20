Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак

Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Привет, Андрей». Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем отмечается, что заявка на торговый знак была подана в Роспатент в марте 2024 года. Решение о его регистрации было принято ведомством 15 августа 2025 года.

Товарный знак был оформлен сразу по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг . Под брендом «Привет, Андрей!» в России могут производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра.

20 августа сообщалось, что Николаев выиграл суд против предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой. Причиной иска стала шоколадка под названием, созвучным с хитом Николаева «Выпьем за любовь». На упаковке изображен кот, похожий на артиста. Он изображен с усами и длинными волосами.

Ранее в Свердловской области разгорелся судебный скандал из-за песни Игоря Николаева.