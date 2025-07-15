В России определились с официальной родиной Ивана-царевича

В России утвердили официальную родину фольклорного персонажа Ивана-царевича — ею стал город Киров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«Киров получил статус родины Ивана-царевича. Соответствующий знак был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)», — говорится в сообщении.

Кроме того, был зарегистрирован знак «3D Вятское царство». Оба знака бизнесмены смогут использовать для продвижения продукции по согласованию с властями региона.

В июле после гастролей в Санкт-Петербурге в Третьяковскую галерею вернулись шедевры художника Виктора Васнецова «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «После побоища Игоря Святославича с половцами» и «Богатыри».

Несколько дней картины «приспосабливались» к климатическим условиям, но с 11 июля их уже может увидеть любой желающий.

Ранее сообщалось, что россияне стали лидерами среди посещающих Грузию туристов.