Глава Минпромторга России раскрыл объем параллельного импорта

Объем ввезенных в Россию товаров с помощью механизма параллельного импорта за январь — июль 2025 года составил $14,6 млрд. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, в июне этот объем составил около $1,6 млрд, а в июле $1,4 млрд. При этом в мае эта сумма была $2,3 млрд. Министр отметил, что произошло существенное снижение.

Также Алиханов сообщил, что его ведомство продолжит сокращать перечень товаров для параллельного импорта, исходя из развития российских производств таких товаров либо организации поставок аналогов из дружественных РФ стран.

В июле этот министр заявил, что ограничение доступа зарубежных аналогов на российский рынок и субсидирование разработок отечественных компаний до момента занятия ими устойчивой позиции могут стимулировать спрос на новую российскую продукцию.

До этого сообщалось, что Минпромторг намерен разработать и представить предложение о пролонгации действия механизма параллельного импорта до 2026 года включительно.

Ранее была раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию.