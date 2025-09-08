На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минпромторга России раскрыл объем параллельного импорта

Алиханов: объем параллельного импорта в РФ за январь — июль составил $14,6 млрд
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Объем ввезенных в Россию товаров с помощью механизма параллельного импорта за январь — июль 2025 года составил $14,6 млрд. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, в июне этот объем составил около $1,6 млрд, а в июле $1,4 млрд. При этом в мае эта сумма была $2,3 млрд. Министр отметил, что произошло существенное снижение.

Также Алиханов сообщил, что его ведомство продолжит сокращать перечень товаров для параллельного импорта, исходя из развития российских производств таких товаров либо организации поставок аналогов из дружественных РФ стран.

В июле этот министр заявил, что ограничение доступа зарубежных аналогов на российский рынок и субсидирование разработок отечественных компаний до момента занятия ими устойчивой позиции могут стимулировать спрос на новую российскую продукцию.

До этого сообщалось, что Минпромторг намерен разработать и представить предложение о пролонгации действия механизма параллельного импорта до 2026 года включительно.

Ранее была раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами