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Минпромторг России рассмотрит предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год

Минпромторг РФ планирует продлить механизм параллельного импорта на 2026 год
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Минпромторг России планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова.

«Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим», — сказал Чекушов.

В январе 2024 года в Минпромторге заявили, что льготный порядок оформления ввезенных в Россию по параллельному импорту машин может быть продлен до конца 2027 года.

«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории Российской Федерации, действие механизма оценки безопасности по постановлению №855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — заявили в Минпромторге.

В случае продления льготного порядка, автомобили, ввезенные по параллельному импорту, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

Ранее в России анонсировали новые меры поддержки автопрома.

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