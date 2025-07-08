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В Минпромторге заявили о положительном эффекте от ограничения импорта

Алиханов: ограничение допуска зарубежных аналогов создаст спрос на продукцию РФ
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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) Антон Алиханов заявил, что ограничение доступа зарубежных аналогов на российский рынок и субсидирование разработок отечественных компаний до момента занятия ими устойчивой позиции могут стимулировать спрос на новую российскую продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Для стимулирования спроса на новые продукты необходимо на уровне спроса ограничивать допуск иностранных аналогов на наш рынок, либо предоставлять субсидии на стоимость отечественных разработок до достижения необходимого эффекта масштаба», — сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что для этого потребуется гибкий и избирательный подход, а также четкая координация с производителями для определения объемов и сроков, в которые они смогут обеспечить замещение импорта.

«Также важно обеспечить оптимальный объем серийного производства, чтобы иметь возможность конкурировать по цене с массовыми глобальными продуктами», — добавил Алиханов.

До этого сообщалось, что министерство промышленности и торговли России намерено разработать и представить предложение о пролонгации действия механизма параллельного импорта до 2026 года включительно.

Ранее в России анонсировали новые меры поддержки автопрома.

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