Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию

Финансист Долгова: РФ сокращает параллельный импорт из-за своего производства
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минпромторг РФ намерен сократить объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Это связано с тем, что во многих направлениях удалось достичь уровня производства, которое насыщает рынок и удовлетворяет спрос, объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета им. Плеханова Мария Долгова Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнила, что Россия входит в крупные международные организации – Всемирная организация интеллектуальной собственности и ВТО. При этом в рамках второго объединения действует соглашение ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

«Мы сохраняем добросовестную конкуренцию, и правообладатель может обратиться к нашей таможенной службе и попросить охрану. Если мы считаем, что ввезенный товар мешает отечественным производителям, то мы можем задействовать другие инструменты в рамках регулирования внешней торговли – пошлины, квоты», — пояснила Долгова.

Она напомнила, что по ТРИПС действует механизм, позволяющий сотрудничать таможенным органам и правообладателям. Проводится эта процедура на основе согласия владельца товарного знака.

Напомним, Минпромторг России готовится урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. К параллельному импорту хотят допустить только ограниченный список компаний, а не товарную категорию полностью. Отмечается, что власти урезают канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить поставки популярных ноутбуков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами