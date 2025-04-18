Раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию

Минпромторг РФ намерен сократить объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Это связано с тем, что во многих направлениях удалось достичь уровня производства, которое насыщает рынок и удовлетворяет спрос, объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета им. Плеханова Мария Долгова Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнила, что Россия входит в крупные международные организации – Всемирная организация интеллектуальной собственности и ВТО. При этом в рамках второго объединения действует соглашение ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

«Мы сохраняем добросовестную конкуренцию, и правообладатель может обратиться к нашей таможенной службе и попросить охрану. Если мы считаем, что ввезенный товар мешает отечественным производителям, то мы можем задействовать другие инструменты в рамках регулирования внешней торговли – пошлины, квоты», — пояснила Долгова.

Она напомнила, что по ТРИПС действует механизм, позволяющий сотрудничать таможенным органам и правообладателям. Проводится эта процедура на основе согласия владельца товарного знака.

Напомним, Минпромторг России готовится урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. К параллельному импорту хотят допустить только ограниченный список компаний, а не товарную категорию полностью. Отмечается, что власти урезают канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить поставки популярных ноутбуков.