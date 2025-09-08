На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Золото достигло $3500 и может продолжить рост

Goldman Sachs: золото может вырасти до $5000 за унцию на фоне ослабления доллара
imago stock&people/Global Look Press

Цена золота на мировых биржах превысила психологически важную отметку в $3500 за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд. Одновременно серебро впервые за 14 лет достигло $40 за унцию, сообщают «Известия».

По данным на минувшую неделю, стоимость золота достигла $3576 за унцию. С начала года драгоценный металл подорожал более чем на 35%, значительно опередив другие сырьевые товары. Основной причиной роста стали ожидания снижения ставок ФРС США после выхода слабых данных по рынку труда.

Аналитики Goldman Sachs считают, что золото может достичь $5000 за унцию, если инвесторы переведут хотя бы 1% средств из американских казначейских облигаций в драгметаллы.

«Этот сценарий приведет к более высокой инфляции, снижению цен на акции и подрыву статуса доллара как резервной валюты», — отмечается в прогнозе банка.

Серебро показало еще более впечатляющий рост — около 43% с начала года, достигнув $40 за унцию. Этот металл пользуется спросом не только как защитный актив, но и благодаря промышленному применению в технологиях, включая солнечные панели. Рост драгметаллов происходит на фоне рекордного падения котировок государственных облигаций США и Европы, что заставляет инвесторов искать альтернативные способы сохранения капитала.

В июле доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, комментируя худшее начало года для доллара по отношению к мировым валютам более чем за полвека, заявил, что американская валюта сейчас находится под огромным давлением.

Ранее россиянам рассказали, что делать при взлете цен на золото.

