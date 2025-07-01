В России рассказали о сильном давлении на доллар

Доллар США сейчас находится под огромным давлением. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, комментируя худшее начало года для доллара по отношению к мировым валютам более чем за полвека.

Экономист назвал факторы, свидетельствующие о загнивании доллара.

«Во-первых, сама по себе непредсказуемость экономических и политических решений [президента США] Дональда Трампа формирует сложности для построения качественных прогнозов, и экономическим агентам проще отказываться от использования доллара, чем пытаться предвидеть будущие действия Трампа. Во-вторых, влияние на доллар оказывают как принимаемые, так и постоянно анонсируемые решения по ужесточению торговых отношений с разными странами. Это подталкивает экономических агентов во всем мире к продумыванию вариантов усиления своих экономических и политических связей с другими партнерами вне США», — отметил Балынин.

Он добавил, что давление на доллар оказывает растущий госдолг США — недавно он перевалил за $37 трлн (это примерно 3 квадриллиона рублей). Экономист пояснил, что на каждого американца сейчас приходится более $108 тыс. госдолга США, а в расчете на каждого налогоплательщика значения еще выше — более $323 тыс. госдолга США. Балынин уверен, что госдолг США продолжит расти и дальше.

Экономист не сомневается в том, что доллар США с каждым годом будет все меньше использоваться в международных расчетах — доверие к нему в последние годы серьезно подорвано, и страны более активно переходят на использование национальных валют в проведении своих расчетов. Эксперт подчеркнул, что такая практика перешла уже в статус фундаментальной и также давит на курс доллара США. Балынин напомнил, что в настоящее время в активно развивающихся торговых отношениях России и Китая практически не используется доллар США.

«И это очень хорошо и для российской, и для китайской экономик. Я предполагаю, что ослабление доллара США будет продолжаться дальше и в 2025 году, и в последующие годы. В паре рубль-доллар США это проявилось особенно наглядно, так как российская валюта, наоборот, укрепилась к своим фундаментальным значениям. Так, рубль очень мощно укрепился к доллару США. В конце ноября 2024 года непродолжительное время его значения были примерно на 50% выше текущих. Текущие значения в паре рубль-доллар я считаю фундаментальными, но конъюнктура может измениться, так как доллар США своего «дна» еще по-прежнему не достиг: по моим оценкам, с вероятностью в 72% в течение 12 месяцев курс доллар США вполне может упасть до 65–70 рублей», — отметил Балынин.

Он считает, что с вероятностью в 80% в 2025 году будет достигнуто 1,20 доллара за евро в соответствующей паре, а с вероятностью в 55% в 2026 году будет преодолена отметка в 1,3 доллара за евро.

«Доллар США находится под сильным воздействием указанных выше факторов, и в явном виде нет ничего, что могло бы ему помочь сегодня. При этом укреплений евро к рублю я не прогнозирую, но и потенциальная просадка будет, вероятнее всего, меньшей, чем доллара к российской валюте. Доходность по вкладам более чем в два раза превосходит уровень инфляции и, действительно, позволяет получить доход в реальном выражении. Вложения в иностранную валюту часто приносят убытки», — заключил экономист.

1 июля доллар стоил более 78 рублей.

Как написала 1 июля The New York Times, падение доллара в первом полугодии 2025 года составило более 10% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров США. Это худшее начало года для доллара за более чем полвека. Последний раз доллар падал так сильно в начале года — в 1973 году, сразу после того, как США отвязали доллар от золота (отмена Бреттон-Вудской системы).

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал средний курс доллара в 2026 году.