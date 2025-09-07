«Восьмерка» ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти в октябре

Восьмерка ОПЕК+ решила увеличить добычу в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки

Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что показатели добычи в октябре вырастут на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню сентября.

Следующая встреча восьмерки ОПЕК+ состоится в воскресенье, 5 октября.

В заявлении ОПЕК отмечается, что государства организации планируют проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсациям.

В организации добавили, что Россия в следующем месяце сможет увеличить добычу нефти до 9,491 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — до 10,02 млн Б/С без учета плана компенсаций.

4 сентября глава Роснедр Олег Казанов в своем докладе на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025 рассказал, что рентабельных запасов нефти в России всего 13,2 млрд т, этого хватит на 25 лет базовой добычи.

Ранее в Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ.