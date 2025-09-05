Венгрии и Словакии следует пересмотреть свою политику в отношении Украины после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Об этом журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос пишет в статье для Strategic Culture.

«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины», — считает он.

Лейрос назвал законным и необходимым экономическое и энергетическое возмездие. По его словам, Украина может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.