Глава Росавиации заявил о планах провести аудит аэропорта Домодедово

Перешедший в государственную собственность аэропорт Домодедово пройдет аудит. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший недавно совет директоров аэропорта, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас определяемся с организацией, которая будет его проводить», — заявил Ядров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что аэропорт по количеству юридических лиц, осуществляющих управление, очень крупный. Всего задействовано 26 организаций.

«Если их объединять, консолидировать или упразднять, то это должно быть поддержано руководством страны», — добавил Ядров.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово. После чего он был передан в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

1 сентября апелляционный суд отклонил жалобы экс-бенефициаров на передачу аэропорта Домодедово государству, оставив без изменения решение суда первой инстанции о передаче московского аэропорта Домодедово в собственность государства.

