Россия вернула себе аэропорт Домодедово

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. На фоне решения суда облигации Домодедово резко упали в цене, аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства, передает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме .

«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме», — цитирует сообщение ТАСС.

На фоне решения суда облигации Домодедово снижаются . Серия замещающих облигаций ЗО28 потеряла 1,54% стоимости и к 18:36 мск торговалась на уровне 70,3% от номинала.

Более заметное снижение показал выпуск с фиксированным купоном 002Р-01, сначала он упал на 13,6%, до 80% от номинала, однако позднее частично восстановился, достигнув отметки 88,65% (-4,28%) к 18:49 мск.

Иностранные резиденты

Иск Генпрокуратуры был зарегистрирован 28 января. В нем сообщалось, что владеющая акциями аэропорта компания «ДМЕ Холдинг», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Каменщику, оказалась под иностранным контролем.

По данным Генпрокуратуры, Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган резидентом Израиля. Эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России, указывается в иске.

По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Ранее в апреле суд отказал в удовлетворении жалоб от Каменщика и Когана на запрет им покидать территорию РФ.

Кто был настоящим владельцем аэропорта Домодедово

Вопрос о том, кто на самом деле владеет аэропортом Домодедово был впервые поднят в СМИ после теракта 24 января 2011 года, в результате которого погибли 37 человек.

Вопросы безопасности и ответственности за допуск смертника в зону прилета вызвали резкую критику, в том числе со стороны тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Генпрокуратура, Следственный комитет и Минтранс начали проверку, в ходе которой выяснилось, что Домодедово находился под управлением частных структур, связанных с группой «Ист Лайн». Также было установлено, что активы оформлялись через офшоры, трасты и иностранные юрисдикции.

Государство хочет вернуть себе Домодедово. Аэропорт оказался под иностранным влиянием Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ... 30 января 08:40

Выяснилось, что «Ист Лайн», основанная Дмитрием Каменщиком и Антоном Баковым, изначально арендовала у государственного предприятия «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА) грузовые самолеты для перевозки потребительских товаров из Китая в Россию.

В 1996 году «Ист Лайн» вложилась в строительство нового пассажирского терминала, получив долю в проекте. Уже в 1997-м правительство приняло решение о разделении ДПО ГА на три части. Впоследствии контроль над пассажирским терминалом перешел к ОАО «Аэросервис Домодедово», которое позднее обанкротилось по иску коммунального поставщика. После этого «Ист Лайн» выкупила долю государства в терминале.

В начале 2000-х активы аэропорта были переоформлены на зарегистрированную на Кипре компанию. В 2016 году основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик купил активы авиахаба через иностранных физлиц и офшоры.

С 2016 года, по версии Генпрокуратуры, Каменщик и Коган создавали новые юрлица и устанавливали контроль над стратегическими активами без согласования с властями.