Суд отклонил жалобы бывших бенефициаров на передачу аэропорта Домодедово государству

Апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о передаче московского аэропорта Домодедово в собственность государства. Об этом, ссылаясь на одного из участников проходившего в закрытом режиме судебного заседания, сообщает РИА Новости.

10-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы экс-бенефициаров аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение арбитражного суда Московской области, в связи с чем оно вступило в законную силу.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

20 июня стало известно, что Каменщик обжаловал решение суда о передаче его активов в доход государства.

Ранее Путин сравнил с возней тему национализации Домодедово.