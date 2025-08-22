На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Росавиации возглавил совет директоров «Домодедово»

Екатерина Штукина/РИА Новости

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров стал председателем совета директоров аэропорта «Домодедово», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее решение принято на первом заседании нового состава совета директоров, которое состоялось 22 августа.
Ядров был в числе самых вероятных кандидатов на этот пост.

Как пояснили в пресс-службе, перед советом директоров стоят цели финансового оздоровления аэропорта, повышения эффективности его работы, роста значимости для российской авиации.

В июне арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта «Домодедово» и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. На фоне решения суда облигации «Домодедово» резко упали в цене.

Ранее Росавиация заявила о намерении открыть для дронов воздушный коридор.

