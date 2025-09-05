На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине России рассказали о результатах программы долгосрочных сбережений

Замминистра Чебесков: 6 млн россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) может стать опорой для будущего дохода россиян, соответствующий договор заключили более 6 млн граждан. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Он отметил, что по программе людям доступны налоговые льготы, софинансирование и повышенные гарантии по счетам — до 2,8 млн рублей. В 2025 году на софинансирование направили бюджет в размере порядка 50 млрд рублей. Чебесков добавил, что за последнее время негосударственные пенсионные фонды затронули серьезные изменения.

«НПФы сейчас и 15 лет назад — две разные вещи. Центральный банк сделал феноменальную работу, чтобы обновить отрасль. Она сейчас совершенно другая. Схемы, которые существовали, их больше нет», — заявил он.

В пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу до этого рассказали «Газете.Ru», что более 650 тыс. жителей Центральной России вложили в программу долгосрочных сбережений 23,6 млрд рублей в январе — июне 2025 года. Без учета Московского региона, в числе лидеров по количеству заключенных договоров оказались Воронежская, Белгородская и Тульская области. Жители округа внесли в ПДС более 56 млрд рублей с момента старта программы 1 января 2024 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что клиенты Альфа НПФ получили средства господдержки по программе долгосрочных сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами