В Минфине России рассказали о результатах программы долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) может стать опорой для будущего дохода россиян, соответствующий договор заключили более 6 млн граждан. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Он отметил, что по программе людям доступны налоговые льготы, софинансирование и повышенные гарантии по счетам — до 2,8 млн рублей. В 2025 году на софинансирование направили бюджет в размере порядка 50 млрд рублей. Чебесков добавил, что за последнее время негосударственные пенсионные фонды затронули серьезные изменения.

«НПФы сейчас и 15 лет назад — две разные вещи. Центральный банк сделал феноменальную работу, чтобы обновить отрасль. Она сейчас совершенно другая. Схемы, которые существовали, их больше нет», — заявил он.

В пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу до этого рассказали «Газете.Ru», что более 650 тыс. жителей Центральной России вложили в программу долгосрочных сбережений 23,6 млрд рублей в январе — июне 2025 года. Без учета Московского региона, в числе лидеров по количеству заключенных договоров оказались Воронежская, Белгородская и Тульская области. Жители округа внесли в ПДС более 56 млрд рублей с момента старта программы 1 января 2024 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что клиенты Альфа НПФ получили средства господдержки по программе долгосрочных сбережений.