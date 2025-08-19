На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ рассказали, жители каких регионов формируют долгосрочные сбережения

ЦБ: жители центра России вложили в ПДС более 23 млрд рублей в январе — июне
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Более 650 тыс. жителей Центральной России вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 23,6 млрд рублей в январе — июне 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

Без учета Московского региона, в числе лидеров по количеству заключенных договоров оказались Воронежская, Белгородская и Тульская области. Жители округа внесли в ПДС более 56 млрд рублей с момента старта программы 1 января 2024 года, уточнили в пресс-службе.

«Программа долгосрочных сбережений позволяет сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. В числе преимуществ ПДС — государственное софинансирование, которое можно получать в течение 10 лет. Кроме того, участники могут получать налоговый вычет со сделанных взносов. Максимальный размер вычета — от 52  тыс. до 60 тыс. рублей ежегодно в зависимости от размера доходов. Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с любым из 35 негосударственных пенсионных фондов, которые являются операторами ПДС», — отметили в пресс-службе.

Представители ЦБ добавили, что при желании можно заключить договор ПДС в пользу ребенка или другого человека. Средства, внесенные в программу, застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сказали в ГУ.

С 1 октября 2025 года заключить договор долгосрочных сбережений можно будет не только на сайте или в офисе НПФ, но и через «Госуслуги». Это повысит доступность программы для россиян, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России ожидают вложений 2,3 трлн рублей в долгосрочные сбережения к 2026 году.

