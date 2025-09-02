На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиенты Альфа НПФ получили средства господдержки по программе долгосрочных сбережений

Портфель клиентов Альфа НПФ вырос на 49,9%
Пресс-служба Альфа-Банка

Клиенты Альфа НПФ впервые получили средства господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

В банке отметили, что портфель клиентов, которые заключили договоры ПДС в 2024 году, вырос на 49,9%.

Также у клиентов, чей доход составил от 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, этот показатель достиг 75%.

Как отметила генеральный директор Альфа НПФ Лариса Горчаковская, за месяц банк привлек почти 11 тыс. клиентов по программе долгосрочных сбережений.

«Сейчас у нас более 90 тыс. участников. За первое полугодие доходность ПДС составила 21,57% годовых до вычета вознаграждения», — сказала она.

Горчаковская подчеркнула, что средний размер счетов клиентов и интерес к программе растет.

