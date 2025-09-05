Названы четыре сценария по ключевой ставке на заседании 12 сентября

ЦБ на заседании 12 сентября с вероятностью в 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 16,5%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Вероятность снижения ключевой ставки до 16% Балынин оценил в 32%, а до 17% — в 15%. По мнению экономиста, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% с вероятностью 3%. Балынин исключил повышение ставки на заседании 12 сентября.

«Сигнал по дальнейшим решениям, вероятнее всего, будет нейтральным или умеренно мягким. Результат заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 24 октября будет находиться в серьезной зависимости от принятого 12 сентября решения. Например, являются равновероятными варианты того, что в октябре ключевая ставка останется без изменений и будет снижена на 1 п.п. в том случае, если 12 сентября шаг снижения будет от 1,5 п.п. и выше. Банк России в любом случае будет проявлять повышенную осторожность в вопросе снижения ключевой ставки», — отметил Балынин.

По его словам, российские банки уже подготовились к снижению ключевой ставки на ближайшем заседании — в августе ставки по вкладам продолжили снижаться. При этом все равно сейчас можно найти предложения под 15-16% со сроком в полгода – год, подчеркнул эксперт. Если разместить, например, сегодня 250 тыс. рублей по ставке в 16% на год, в первой половине сентября 2026 года получится забрать 290 тыс. рублей (в том числе 40 тыс. рублей в виде процентов), оценил экономист.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 п.п., до 18%.

Ранее «Газета.Ru» спрогнозировала снижение ключевой ставки 12 сентября и рассказала, чего ожидать дальше.