В ФАС рассказали, когда рост цен на бензин прекратится

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС, что рост цен на бензин прекратится после насыщения рынка.

По словам Королева, служба предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России и наращиванию поставок на региональные нефтебазы.

«Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [бензин] для продаж на бирже и доставки, уверен, что цены будут ... стабилизироваться», — пояснил он.

Королев добавил, что сегодня ведется большая работа по наращиванию переработки и выводу нефтеперерабатывающих заводов на полную мощность.

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках ВЭФ заявил, что принятых мер по стабилизации российского рынка топлива пока достаточно.

Правительство РФ ранее продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

По состоянию на начало сентября в России наблюдается рост цен на бензин. На Петербургской торговой бирже уже четвертую торговую сессию подряд растут цены на бензин Аи-95. Только за 1 сентября стоимость этой марки увеличилась на 1,6% по территориальному индексу Европейской части России, достигнув 80 319 рублей за тонну.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.