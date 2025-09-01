Стоимость бензина в России продолжает расти

На Петербургской торговой бирже уже четвертую торговую сессию подряд растут цены на бензин Аи-95. Только за 1 сентября стоимость этой марки увеличилась на 1,6% по территориальному индексу Европейской части России, достигнув 80 319 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичная динамика зафиксирована и у Аи-92 — цена поднялась на 1,54%, составив 69 476 рублей за тонну. За август обе марки подорожали примерно на 3,8%, что свидетельствует о продолжающемся росте цен на топливо.

В то же время, цена на летнее дизельное топливо выросла на 0,42%, достигнув 60 585 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась на 1,02%, до 19 603 рублей, а мазута — на 0,98%, до 22 502 рублей. В противоположность этому, авиакеросин подешевел на 0,9%, опустившись до 71 320 рублей за тонну.

Правительство РФ на прошлой неделе продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

В августе вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком, чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом и сбалансированные цены в рознице.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.