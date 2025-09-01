На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоимость бензина в России продолжает расти

На российской бирже продолжает расти стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Петербургской торговой бирже уже четвертую торговую сессию подряд растут цены на бензин Аи-95. Только за 1 сентября стоимость этой марки увеличилась на 1,6% по территориальному индексу Европейской части России, достигнув 80 319 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичная динамика зафиксирована и у Аи-92 — цена поднялась на 1,54%, составив 69 476 рублей за тонну. За август обе марки подорожали примерно на 3,8%, что свидетельствует о продолжающемся росте цен на топливо.

В то же время, цена на летнее дизельное топливо выросла на 0,42%, достигнув 60 585 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась на 1,02%, до 19 603 рублей, а мазута — на 0,98%, до 22 502 рублей. В противоположность этому, авиакеросин подешевел на 0,9%, опустившись до 71 320 рублей за тонну.

Правительство РФ на прошлой неделе продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

В августе вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком, чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом и сбалансированные цены в рознице.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами