В Минэнерго рассказали о мерах по стабилизации рынка топлива в РФ

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что принятых мер по стабилизации российского рынка топлива пока достаточно. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Цивилев, основной задачей правительства является сдерживание роста цен на бензин, данный показатель не должен превышать инфляцию.

«Тех мер, которые мы применили сейчас, я думаю, что будет достаточно», — уточнил министр.

Цивилев добавил, что на рынке зачастую создается искусственный ажиотаж, когда на спекулятивных ожиданиях пытаются заработать недобросовестные предприниматели. Они «на заправках в канистры заливают [топливо] по цене заправки, а потом начинают говорить, что скоро не будет бензина».

Кроме того, Минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) так, чтобы они не совпадали с периодами пикового спроса на топливо, которые приходятся на весну и лето.

Цивилев считает, что такая мера позволит направить больше объемов бензина на внутренний рынок, за счет чего снизятся цены.

Правительство РФ ранее продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

В августе вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком, чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом и сбалансированные цены в рознице.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.