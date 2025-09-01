На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать с 1 по 30 сентября 2025 года. Ограничения распространяются на всех производителей топлива, а не только на трейдеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров.

Для компаний, не являющихся производителями топлива, запрет на экспорт продлен до 31 октября 2025 года. В правительстве уточнили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий запрет на экспорт бензина был установлен в феврале 2025 года и действовал с 1 марта по 31 августа. Меры были приняты на фоне рекордного роста цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях.

27 августа правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В кабмине пояснили, что данное решение направлено на поддержание стабильности на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что нефтяники получат топливный демпфер за август только в случае его корректировки.

