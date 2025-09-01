Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать с 1 по 30 сентября 2025 года. Ограничения распространяются на всех производителей топлива, а не только на трейдеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров.

Для компаний, не являющихся производителями топлива, запрет на экспорт продлен до 31 октября 2025 года. В правительстве уточнили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий запрет на экспорт бензина был установлен в феврале 2025 года и действовал с 1 марта по 31 августа. Меры были приняты на фоне рекордного роста цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях.

27 августа правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В кабмине пояснили, что данное решение направлено на поддержание стабильности на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что нефтяники получат топливный демпфер за август только в случае его корректировки.