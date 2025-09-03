Путин заявил о способности России осуществить поставки энергосырья в Китай

Россия способна обеспечить поставки энергосырья в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон», — сказал глава государства.

Путин добавил, что благодаря новым соглашениям с Китаем о поставках трубопроводного газа Россия сможет нарастить объемы экспорта сырья в КНР до более 100 млрд кубометров в год. При этом, как отметил российский лидер, КНР будет получать ресурсы не по завышенным ценам, а по рыночным.

Также в ходе пресс-конференции Путин назвал позитивными результаты своей четырехдневной поездки в Китай. Глава государства отметил, что подобный формат работы позволил ему в неформальной обстановке провести встречи с рядом зарубежных коллег.

Ранее Путин заявил, что ведущие экономики ЕС впадают в рецессию.