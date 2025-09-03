На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что ведущие экономики ЕС впадают в рецессию

Путин: мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ЕС
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

В настоящее время ведущие экономики Европейского союза (ЕС) впадают в рецессию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее, мировая экономика развивается», — сказал глава государства.

Путин добавил, что особое развитие сейчас наблюдается в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 сентября завершился четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. По итогам визита российский лидер планировал дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.

Ранее Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике.

